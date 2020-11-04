15:49 4 Ноября 2020Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих у Белого дома
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне неизвестный ранил ножом четверых человек.
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне неизвестный ранил ножом четверых человек.
Четверо прохожих были ранены в результате нападения неизвестного преступника недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.
Как стало известно из источника, ранеными оказались трое мужчин и одна женщина. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
По факту учиненной у Белого дома резни полиция разыскивает троих подозреваемых, которые могу входить в ультраправую политическую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что точно уверенности, связано ли нападение с выборами, у властей нет.