Путин призвал избегать провокаций на почве разногласий между религиями в РФ

Межрелигиозные разногласия часто становятся предметом грязных политических игр. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами религиозных конфессий РФ, сообщил ТАСС.

Межрелигиозные разногласия часто становятся предметом грязных политических игр. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами религиозных конфессий РФ, сообщил ТАСС.

Традиционные ценности и религии, по словам президента РФ Владимира Путина, в современном мире подвергаются различным вызовам. Нечистоплотные политики используют межрелигиозные и межнациональные разногласия в своих целях. Владимир Путин подчеркнул недопустимость как оскорблений в адрес верующих, так и оправдания насилия по отношению к тем, кто позволяет себе провокации.