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15:46   4 Ноября 2020
Политика

Путин призвал избегать провокаций на почве разногласий между религиями в РФ

Путин призвал избегать провокаций на почве разногласий между религиями в РФ

Межрелигиозные разногласия часто становятся предметом грязных политических игр. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами религиозных конфессий РФ, сообщил ТАСС.

Традиционные ценности и религии, по словам президента РФ Владимира Путина, в современном мире подвергаются различным вызовам. Нечистоплотные политики используют межрелигиозные и межнациональные разногласия в своих целях. Владимир Путин подчеркнул недопустимость как оскорблений в адрес верующих, так и оправдания насилия по отношению к тем, кто позволяет себе провокации.

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#путин #религии #конфессии

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