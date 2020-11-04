15:42 4 Ноября 2020Политика
Трамп сократил отставание от Байдена до 0,6% в Неваде
Президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от демократа Джо Байдена в штате Невада до 0,6%, следует из результатов голосования.
Президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от демократа Джо Байдена в штате Невада до 0,6%, следует из результатов голосования.
На данный момент в Неваде обработано 86% бюллетеней. К настоящему времени Трамп набрал 48,7% голосов, Байден — 49,3%. После подсчета 51% бюллетеней у кандидата от Демократической партии было 51,5%, а у Трампа — 46,5%.
Невада считается одним из ключевых регионов США на президентских выборах. Обычно здесь до последнего нет понимания того, кто будет победителем. Штат дает победителю шесть голосов выборщиков. В 2016 году успех в Неваде сопутствовал Хиллари Клинтон, представлявшую Демократическую партию США.