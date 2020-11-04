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15:41   4 Ноября 2020
Политика

Место в американском сенате впервые достанется трансгендеру

Место в американском сенате впервые достанется трансгендеру

Американцы впервые избрали в сенат штата открытого трансгендера. Об этом сообщает The New York Times.

Место в законодательном собрании штата Делавэр досталось представительнице ЛГБТ Саре Макбрайд. Победительница выборов стажировалась в Белом доме во времена бывшего президента США Барака Обамы. После она занималась лоббированием законопроекта о правах трансгендеров в Генеральной ассамблее Делавэра.

Макбрайд построила карьеру на отстаивании прав ЛГБТ-сообщества. Свою избирательную кампанию она основывала на доступности медицины, предоставлении оплачиваемого отпуска по семейным или медицинским причинам и на реформе уголовного права.

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#сша #делавэр #Сара Макбрайд

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