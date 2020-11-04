Место в американском сенате впервые достанется трансгендеру

Американцы впервые избрали в сенат штата открытого трансгендера. Об этом сообщает The New York Times.

Американцы впервые избрали в сенат штата открытого трансгендера. Об этом сообщает The New York Times.

Место в законодательном собрании штата Делавэр досталось представительнице ЛГБТ Саре Макбрайд. Победительница выборов стажировалась в Белом доме во времена бывшего президента США Барака Обамы. После она занималась лоббированием законопроекта о правах трансгендеров в Генеральной ассамблее Делавэра.

Макбрайд построила карьеру на отстаивании прав ЛГБТ-сообщества. Свою избирательную кампанию она основывала на доступности медицины, предоставлении оплачиваемого отпуска по семейным или медицинским причинам и на реформе уголовного права.