Очередная афера Грудинина: как «красный барин» обвел вокруг пальца и тружеников, и бизнесменов

Число пострадавших от рук лже-директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина увеличилось.

Число пострадавших от рук лже-директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина увеличилось. Жертвами очередной махинации опять стали некогда процветавшее сельхозпредприятие, коллектив совхоза и московские бизнесмены. Юристы даются диву изворотливости миллиардера-гешефтмахера.

Еще не остыли угли мощного скандала с имуществом ЗАО «Совхоза им. Ленина», в который из-за Павла Грудинина оказался втянут шведский гигант ИКЕА, как свет снова увидел истинные мотивы деятельности лже-директора совхоза. На этот раз под прицел «красного барина» попали уже бизнесмены из России. А вот объект очередной аферы остался прежний – земли Совхоза им. Ленина. Да и схема изменилась незначительно. С деталями читателей ознакомил портал «Экономика сегодня».

Земля без права передачи

Договор купли-продажи между ЗАО «Совхоз им. Ленина» (за директора которого себя по-прежнему выдает миллиардер Грудинин) и столичным ООО «Инспира» был подписан 11 сентября 2020 года. По договору, покупателю достались земельный участок площадью 2174 квадратных метра и стоящий на этой земле ТЦ, площадью почти 1500 кв. м. Все это хозяйство находится по адресу Совхоз имени Ленина, дом 5а.

Сделка, которую стороны закрыли в последних числах месяца, была бы обычной, если бы у «клубничного олигарха» были права на эту землю, да и вообще на управление ЗАО «Совхоз им. Ленина». Беда в том, что прав заключать такие сделки, у Грудинина уже несколько месяцев нет. Но именовать себя директором он не перестает. Более того, он утверждает, что сделку одобрил подконтрольный ему Наблюдательный совет – орган управления закрытого акционерного общества. Это ложь, и вся эта история больше смахивает на мошенничество. Во всяком случае юристы считают, что Павел Николаевич, если сказать мягко, «слегка превысил полномочия», а по факту – обвел своих контрагентов вокруг пальца, продав то, чем не имел права распоряжаться.

«15 июля 2020 года Арбитражным судом Московской области было вынесено определение о признании решения об избрании Директором ЗАО "Совхоз им. Ленина" Грудинина П. Н. и избрании Наблюдательного совета, недействительными. Несмотря на то, что указанное решение Арбитражного суда не вступило в законную силу (очередное заседание суда отложено на ноябрь), но риски того, что решение суда вступит в законную силу, крайне высоки, – поделился мнением с «Политикой Сегодня» юрист Виталий Митькин. – Я бы даже сказал, что вероятность отмены решения Арбитражного суда Московской области ничтожно мала».

На параметры сделки стоит взглянуть отдельно. О стоимости стороны договорились так: участок оценили почти в 24 миллиона рублей, здание ТЦ – 111,8 миллиона (в том числе 18,6 миллиона НДС). В итоге набежала приличная сумма — 135,7 миллиона рублей. Распоряжаться этим имуществом у Павла Грудинина прав нет — это уже доказано. Не хватает миллиардеру–махинатору немножко легитимности.

И у Наблюдательного совета та же история. Ему нельзя визировать подобные продажи, уверены специалисты в области финансового права.

«Судом признано, что ни Грудинин П. Н. не является директором ЗАО "Совхоз им. Ленина", ни Наблюдательный Совет ЗАО "Совхоз им. Ленина" не являются законно избранными органами и не вправе осуществлять свои полномочия», – такой комментарий ранее давал «Политике Сегодня» юрист Виталий Митькин.

И по мнению юриста, ни Павел Грудинин, ни так называемый наблюдательный совет, не в праве давать одобрение или совершать какие-либо сделки от имени ЗАО.

«Заключая от имени ЗАО "Совхоз им. Ленина" договор купли-продажи земельного участка с нежилым зданием, в котором в пункте 3.4 указано о наличии одобрения Наблюдательного Совета (со ссылкой на протокол Наблюдательного Совета №3 от 03.08.2020 года), Грудинин П. Н. не мог не знать, что ставит под сомнение действительность заключенной сделки, – утверждает Виталий Митькин. – Наличие одобрения коллегиального органа управления Общества является существенным условием сделки и, в случае если такое одобрение было дано нелегитимным органом – сделка должна быть признана недействительной».

Вернуть имущество потерпевшим (а это в данном случае коллектив ЗАО «Совхоз им. Ленина» и акционеры предприятия) может суд. Перспективы у подобного иска не в пользу лже-директора Грудинина.

«Налицо все основания для признания сделки купли-продажи ничтожной, а следовательно, если акционеры "Совхоза им. Ленина" обратятся в суд, то Фемида с высокой долей вероятности встанет на их сторону и вернет здание и земельный участок сельхозпредприятию», — утверждает Виталий Митькин.

Почему «клубничный олигарх» продолжает выдавать себя за владельца и директора ЗАО «Совхоз им. Ленина»? Вероятнее всего, это форма мести родному совхозу, который Грудинин едва не пустил с молотка. Чтобы отомстить, Павел Николаевич пускается во все тяжкие. Чего только стоит история с обманутыми детьми.

Хочется пожелать всем, кто поддался на чары Павла Грудинина, терпения. Берет он деньги быстро. Возвращать их – не в привычке афериста.