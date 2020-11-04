Вассерман назвал главную проблему экономики России

Тяжелое экономическое положение в РФ является результатом отсутствия у государства суверенитета в вопросе национализации госвалюты, считает Вассерман.

Тяжелое экономическое положение в РФ является результатом отсутствия у государства суверенитета в вопросе национализации госвалюты, считает Вассерман.

Чтобы восстановить экономику России, необходимо национализировать российский рубль, так как в настоящее время Центробанк не имеет возможности обеспечить себя нужным объемом национальной валюты, заявил Анатолий Вассерман в новом выпуске YouTube-канала "День ТВ".

После национализации госвалюты рубль получит возможность стать настоящим инвестиционным инструментом, что поможет спасти отечественную экономику, пояснил публицист.

Помимо этого, Вассерман подчеркнул, что возможности эмиссии российского рубля являются привязанными к золотовалютным резервам России, которые возможно получить только с помощью продаж, по большей части, природных ресурсов.