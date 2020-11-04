Путин вместе с молодежью из "Вымпела" послушал новые колокола Спасской башни

Звон новых колоколов на Спасской башне впервые прозвучал в День народного единства 4 ноября. Одним из первых новое звучание услышал президент РФ Владимир Путин.

Звон новых колоколов на Спасской башне впервые прозвучал в День народного единства 4 ноября. Одним из первых новое звучание услышал президент РФ Владимир Путин.

Гимн России сыграли новые колокола на Спасской башне Кремля. Одними из первых новое звучание услышали президент РФ Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова и молодежь из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России". Бывший комендант Кремля, член общественного совета фестиваля "Спасская башня" Сергей Хлебников рассказал президенту о том, как нелегко давалась отливка новых колоколов, которые получились только с третьей попытки.