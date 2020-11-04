Депутат Бундестага: победа Трампа на выборах изменит отношения РФ и США

Вольдемар Гердт считает, что переизбрание Трампа положительно повлияет на отношения США с Россией и Германией.

Переизбрание Дональда Трампа улучшит российско-американские отношения и освободит Германию от «марионеточного режима», созданного Демократической партией США, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международной политике Вальдемар Гердт.

«Я однозначно на стороне Трампа, потому что он представляет консервативные взгляды и ценности. И думаю, что при его победе и полном поражении демократов отношения [США — прим. ред.] с Россией будут совершенно другие, чем в эти четыре года, когда ему очень сильно мешали работать с Россией», — рассказал немецкий парламентарий корреспонденту «Политики Сегодня».

Согласно проведенному в Германии соцопросу от Atlantic-Brücke и Civey, 68,5% респондентов считают, что при Байдене трансатлантические отношения Европы и США улучшатся. 72,3% уверены — избрание Трампа на второй срок ухудшит эти отношения. Но прогнозы сильно зависят от политических предпочтений: например, последователи немецкой партии «Зеленые» уверены в победе Байдена, а три четверти сторонников «Альтернативы для Германии» прогнозируют, что президентом станет Трамп.

Гердт не разделяет мнения об ухудшении отношений США и Германии в случае победы Трампа. Он полагает, что трансатлантические отношения точно не ухудшатся, но станут «нормальными, прагматичными и деловыми». Парламентарий выступает за создание геополитического блока «от Лиссабона до Владивостока», который мог бы на равном уровне вести диалог как с Америкой, так и с Китаем.

«На сегодняшний день демократы создали марионеточный режим в Германии, который полностью подконтролен и не имеет никакого суверенного решения — это мы видим в вопросах "Северного потока — 2" и прочего. Я думаю, что отношения будут выстраиваться просто по-другому, и я бы очень хотел, чтобы отношения Германии и России вышли на новый уровень», — заявил немецкий депутат.

Что же касается правительства Германии, там стараются не давать оценок потенциальным президентам США, но симпатии ключевых функционеров очевидны. 1 ноября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отказался высказаться в пользу кого-либо из кандидатов в президенты США, однако в интервью газете Tagesspiegel комплементарно оценил политику демократа Джо Байдена.

Он отметил, что Байден «придерживается традиции, которая рассматривает многостороннее сотрудничество как силу Америки» и является сторонником международного сотрудничества — сам Маас этот подход разделяет. Трамп же, отмечает министр, «на одном дыхании называет Китай, Россию и ЕС главными противниками». Госминистр МИД Германии Нильс Аннен не столь категоричен: он говорит, что «перезагрузка» отношений Берлина и Вашингтона возможна и в случае второго срока Трампа.

3 ноября в Штатах прошли выборы президента, но голоса будут подсчитываться, как минимум, девять дней. Беспрецедентно долгие выборы — идея демократического истеблишмента, настоявшего на голосовании по почте из-за пандемии и продленном голосовании в ключевых американских штатах. Трамп намерен оспаривать легитимность этой процедуры через Верховный суд. Подробнее читайте в нашей онлайн-хронике.