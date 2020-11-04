Врач рассказал о дезинфекции зимних перчаток

Теплые перчатки для зимней погоды не нужно дезинфицировать. Достаточно просто не трогать в них лицо, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

Теплые перчатки для зимней погоды не нужно дезинфицировать. Достаточно просто не трогать в них лицо, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

Обеззараживания перчаток можно добиться путем стирки и обработки с применением перекиси водорода. Риск заражения коронавирусом снижается, если человек просто не трогает себя за лицо, передает ТАСС.

"В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо", — предупредил Тимаков.

Дезинфицировать перчатки не нужно. Однако кожаные перчатки можно протереть спиртом.

Роспотребнадзор в ходе проверки продуктов питания не обнаружил на них следы коронавируса. Однако инфекция содержалась на поверхностях объектов в магазинах и общественном транспорте, передает телеканал "360".