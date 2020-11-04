Российские парламентарии оценили промежуточные результаты выборов в США

Депутаты Госдумы РФ выразили свое мнение касательно предварительных итогов президентских выборов в США. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутаты Госдумы РФ выразили свое мнение касательно предварительных итогов президентских выборов в США. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что сегодня Россия вряд ли узнает имя победившего в американских выборах. Это связано со специфической избирательной системой в Соединенных Штатах, она не является одноступенчатой, объяснил он. Процесс подсчета голосов будет достаточно долгий, добавил парламентарий, передает ФАН.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что действующего президента США поддерживают те штаты, которые ранее считались надежным оплотом Демократической партии. Это выглядит неожиданным, сказала она.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, победа достанется нынешнему главе Белого дома. Однако если республиканцы потеряют контроль над Сенатом, у Трампа могут возникнуть проблемы, отметил он.

Действующий президент США осторожнее во внешней политике, чем глобалисты, которые поддерживают демократов в Америке, сказал член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат признался, что не отдает предпочтений никому из кандидатов, однако проигрыш Трампа станет глубинным поражением белого населения в Соединенных Штатах.

Судя по динамике подсчета голосов, Трамп имеет больше шансов на победу, уточнил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, нынешний американский лидер уважает президента России Владимира Путина и готов вместе с ним обсуждать проблемы, идти навстречу.