Байден назвал свою внучку именем умершего сына на митинге в Филадельфии

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден оговорился во время своей речи и назвал стоявшую рядом с ним внучку именем сына. Штаб Дональда Трампа это прокомментировал.

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден оговорился во время своей речи и назвал стоявшую рядом с ним внучку именем сына. Штаб Дональда Трампа это прокомментировал.

Выступая в Филадельфии перед сторонниками, кандидат в президенты США Джо Байден случайно назвал внучку именем сына – отца девочки.

"Это мой сын Бо Байден", — сказал политик, приобнимая ее. Едва девушка повернула в его сторону голову, Байден поправился: "Это моя внучка Натали".

В штабе действующего президента Дональда Трампа прокомментировали это с иронией и сопроводили сообщение в Twittеr ссылкой на видео.

"Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек", — говорится в сообщении.

СМИ напомнили, что Байдена уже подводила память на имена. Демократ дважды называл Трампа Джорджем, вероятно, путая его с предыдущим президентом — Джорджем Бушем-младшим. А в начале прошлого месяца на выступлении перед своими сторонниками он заявил, что выдвигается в Сенат США.