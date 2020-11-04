Умерший кандидат победил на выборах в Конгресс США

Республиканец Дэвид Андал из Северной Дакоты не дожил до дня голосования несколько недель.

Республиканец Дэвид Андал из Северной Дакоты не дожил до дня голосования несколько недель.

Место в заксобрании на парламентских выборах в США выиграл кандидат, скончавшийся от COVID-19 в октябре, сообщает агентство Associated Press.

Республиканец Дэвид Андал попал в госпиталь из-за осложнений, вызванных болезнью, но медики не смогли его вылечить. Из предвыборной гонки республиканец не выбыл. Прописан ли механизм действий в такой ситуации Конституцией США — не уточняется. На выборах в Конгресс Дэвид Андал собрал около 35% голосов избирателей, получив место в законодательном собрании.

"Он любил свой округ... и он хотел улучшить положение, и его сердце было направлено на сельское хозяйство. Он хотел лучшего для фермеров и угольной промышленности", — рассказала мать умершего.

По данным подсчета голосов на данный момент большинство мест в Палате представителей Конгресса США выигрывают демократы. Из 435 кресел они завоевали уже 180.