Пентагон заверяет в том, что американские военные не будут вмешиваться в президентские выборы, передает "Интерфакс-ИВН".

Пентагон заверяет в том, что американские военные не будут вмешиваться в президентские выборы, передает "Интерфакс-ИВН".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли утверждает, что ВС США никак не будут задействованы в проходящих в Соединенных Штатах президентских выборах. Ранее Джо Байден заявлял, что он "абсолютно уверен" в том, что военные выпроводят Трампа из Белого дома. Однако генерал отметил, что военные не будут вмешиваться в вопросы, связанные с выборами, передает "Интерфакс-ИВН".

Марк Милли дал интервью ведущим телеканалов ABC, CBS, NBC, CNN и Fox, которое состоялось 31 октября. В разговоре он попытался развеять информацию о потенциальном военном вмешательстве в президентские выборы США.