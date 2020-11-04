В Азербайджане сообщили об уничтожении зенитной установки М55 ВС Армении

В Ереване сообщили, что азербайджанские военные уничтожили армянскую зенитную установку М55, передает NEWS.ru.

В Ереване сообщили, что азербайджанские военные уничтожили армянскую зенитную установку М55, передает NEWS.ru.

Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что 3 ноября была уничтожена зенитная установка М55 Вооруженных сил Армении. Орудие было выведено на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта, передает NEWS.ru. Известно, что трехпушечная зенитная установка 20-мм калибра была изготовлена в 1955 году и установлена на многоцелевом легкобронированном транспортере. Она предназначалась для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле армянскими военными территории двух районов у зоны конфликта в Нагорном Карабахе.