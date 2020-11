«Мы смотрим, как они гоняют мяч». Дмитрий Киселев о выборах президента США

По мнению Киселева, российской стороне не так важно, кто победит, поскольку государство при любом исходе сможет за себя постоять.

Российский журналист, телеведущий, заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев в комментарии «Политике Сегодня» выразил уверенность, что вне зависимости от того, кто займет президентский пост в США, политический курс по отношению к России не изменится.

На данный момент в США подводят итоги голосования за будущего президента государства. Результаты не очевидны: кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден идут вровень. В ключевых штатах все еще подсчитывают почтовые и открепительные бюллетени, которые станут решающими в определении американского президента.

По мнению Киселева, российской стороне не так важно, кто победит, поскольку государство при любом исходе сможет за себя постоять.

В Америке подсчитали 98% голосов избирателей. Пока что демократ Байден опережает республиканца Трампа на 1,7%. Также оппонент действующего лидера США превосходит его по количеству голосов от выборщиков — 227 против 213. Чтобы одержать победу в выборах кандидату следует получить 270 голосов от коллегии выборщиков.

«Политика Сегодня» обсудила предварительные итоги голосования с первым зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой. Депутат заявила, что России готова выстраивать отношения с любым президентом США и выразила надежду на проведение честных выборов.

Ранее нынешний американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Белом доме заявил о том, что считает предварительные итоги голосования «феноменальными». Он подчеркнул, что воспринимает себя победителем в президентской гонке.

The presidential election results are still too early to call, but President Trump falsely claimed victory. Joe Biden urged patience as key battleground states continue to count ballots. Here are the overnight updates from Election Day: pic.twitter.com/5eLKwh8LCJ