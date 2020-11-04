Победа Трампа может спровоцировать рост фондового рынка

Специалисты предрекают фондовому рынку рост в случае переизбрания президентом США Дональда Трампа.

Специалисты предрекают фондовому рынку рост в случае переизбрания президентом США Дональда Трампа.

Этому способствует преемственность политики и вероятное сокращение налоговых выплат. Тем не менее, по мнению экспертов, такого сильного эффекта, как во время его первого избрания, не будет, сообщает издание The Hill после беседы с Николасом Саргеном, членом Школы бизнеса Дардена.

Совсем другую картину можно наблюдать в случае избрания Джо Байдена. Один из аспектов его политики – увеличение корпоративных налогов с 21% до 28%, что предположительно не понравится инвесторам. Другой взгляд на ситуацию – повышение налогов Байден сочетает с повышением государственных расходов. Специалисты допускают, что увеличение налогов будет оправдано позитивным влиянием на экономику страны.

По мнению Саргена, самый неприятный исход, который возможен – это спорные выборы, которые могут значительно "потрясти" рынок. Последний раз такое происходило в 2000 году перед избранием Джорджа Буша, и тогда индекс S&P 500 упал почти на 8%.