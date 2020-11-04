Шуфутинский высказался по поводу выборов в США

Музыкант Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к президентским выборам в Америке.

Музыкант Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к президентским выборам в США. По словам артиста, демократические процедуры в Штатах его совсем не интересуют, а к этой стране он не имеет почти никакого отношения.

Сейчас Шуфутинский наслаждается отдыхом на яхте в Средиземном море, а потому американские политические перипетии его совсем не беспокоят.

«Я нахожусь на яхте посередине Средиземного моря и тема, о которой вы хотите меня спросить, меня мало волнует. Я к Америке имею мало отношения», — заявил Шуфутинский корреспонденту «Политики Сегодня».

Исполнитель прожил в Америке 22 года, но в 2003 году вернулся на постоянное место жительства в Россию. В сети распространялись слухи о двойном гражданстве Шуфутинского — мол, артист имеет и российский, и американский паспорта. Но подтверждения этому не нашлось.

Музыкант эмигрировал в США вместе с семьей в 1981 году. В Америке он приобрел недвижимость, а в 2018 году объявил о продаже своего особняка в Штатах. Старший сын Шуфутинского Дэвид живет в Москве, а младший, — Антон — более 20 лет прослужил в американской армии и решил остаться в США, сообщало издание Life.

3 ноября в Штатах прошли президентские выборы, но их результаты до сих пор неизвестны. С небольшим отрывом лидирует демократ Джо Байден, тем не менее действующий президент Дональд Трамп уже объявил о своей победе. Обостряется ситуация с почтовым голосованием — на проведении «выборов из дома» настояла Демократическая партия, а республиканцы прогнозируют массовые фальсификации. На фоне происходящего у Белого дома проходят протесты движения Black Lives Matter, выступающих против Трампа. Власти Германии прогнозируют «взрывоопасную ситуацию» — мнение американцев разделилось практически 50 на 50. Подробности читайте в нашей онлайн-хронике.