Финансовые последствия выборов в США сравнили с тотализатором

Результат выборов в США может оказаться для рынков полной неожиданностью. О схожести избирательного процесса и тотализатора ФБА "Экономика сегодня" рассказал Константин Ордов.

Результат выборов в США может оказаться для рынков полной неожиданностью. О схожести избирательного процесса и тотализатора ФБА "Экономика сегодня" рассказал Константин Ордов.

Инвесторы со всего мира наблюдают за кульминацией президентской гонки в США. Дональд Трамп и Джо Байден идут практически на равных, результат выборов может кардинально измениться из-за мнения одного региона. На рынках уже установился стереотип о возможных решениях, которые демократ Джо Байден может принять в случае победы. Он неоднократно выступал с заявлением о намерении продвигать "зеленую" энергетику — такое решение может негативно сказаться на нефтяной индустрии.

Важно отметить, что рынок отличается характеристикой тотализатора, заметил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Российская торговая площадка уже заложила часть рисков в стратегию дальнейшего развития.

Сейчас, считает эксперт, обстановку прогнозировать трудно. Определенность на рынке восстановится лишь после окончательного оглашения результатов волеизъявления американского народа.