Представитель бундестага назвал реакцию ФРГ по отношению к РФ неадекватной

Реакция Берлина по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным не совсем адекватна, считает член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Реакция Берлина по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным не совсем адекватна, считает член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Политик дал комментарий изданию РИА Новости. Вальдемар Гердт подчеркнул, что нежелание немецкой стороны предоставить доказательства отравления отклоняется от нормы. Он сообщил, что Германия не отвечает на запросы России.

Представитель бундестага отметил, что постарается добиться более тесного сотрудничества двух государств для реального расследования инцидента с Навальным. Вальдемар Гердт добавил, что в дальнейшем в Германии должны предотвращать такую неадекватную реакцию.