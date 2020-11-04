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13:48   4 Ноября 2020
Весь мир

Депутат Журова надеется на честные выборы президента США

Депутат Журова надеется на честные выборы президента США

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала корреспонденту «Политики Сегодня», как в нижней палате парламента относятся к предвыборной гонке между кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Мы воспринимаем так, что это дело избирателей. Мы надеемся, что будут честные выборы, хотя у них много моментов таких, что и по почте люди голосуют, как этот подсчет будет произведен. Но все-таки надеемся, что у них многолетняя демократия и что они все-таки учитывают мнение своих граждан», — выразила надежду собеседница издания.

На вопрос о том, кого в Госдуме хотели бы видеть президентом США, Журова подчеркнула, что это решать не россиянам, равно как и не комитету по международным делам. Однако Россия будет выстраивать отношения с любым американским лидером, добавила политик.

«Не в президенте дело, а в народе Америки. Я знаю, что на уровне людей они в общем-то, конечно, хотят с Россией нормальных взаимоотношений, а чаще всего именно президенты раздувают из этого конфронтацию. А люди, на самом деле, были бы благодарны любому президенту, который выстроит отношения с Россией», — не сомневается Журова.

Светлана Журова: «Мы надеемся на честные выборы»

Кроме того, олимпийская чемпионка выразила радость, что Россию на данном этапе не обвиняют во мнимом вмешательстве в ход голосования.

«Я по крайней мере рада, что пока не слышно, будто наши хакеры влияют на эти выборы, сейчас это как-то не звучит. И я думаю, что Трамп всем своим президентством пытался от этого откреститься, а уж Байден точно вряд ли будет говорить, что это русские как-то влияют. Поэтому хотя бы не слышим в свой адрес явных заявлений», — делится депутат.

Также Журова обратила внимание на разницу между выборами в России и США, где актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса становятся активными участниками и призывают голосовать за своего фаворита.

Светлана Журова: «Мы надеемся на честные выборы»

«Я вижу, что включены ресурсы, кампания проходит по-другому, чем у нас. Мы уже отошли от таких способов ведения предвыборной войны, а в Америке это очень распространено. Люди сейчас не очень любят, когда звезды за кого-то агитируют, как 10-20 лет назад», — подчеркнула собеседница ПС.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» социолог Александр Шатилов выразил мнение, что США использовали удачный маркетинговый ход, превратив устаревшую систему голосования с выборщиками в настоящее «шоу».

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