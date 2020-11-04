Депутат Журова надеется на честные выборы президента США

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам заявила, что Россия готова выстраивать отношения с любым главой Америки.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала корреспонденту «Политики Сегодня», как в нижней палате парламента относятся к предвыборной гонке между кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Мы воспринимаем так, что это дело избирателей. Мы надеемся, что будут честные выборы, хотя у них много моментов таких, что и по почте люди голосуют, как этот подсчет будет произведен. Но все-таки надеемся, что у них многолетняя демократия и что они все-таки учитывают мнение своих граждан», — выразила надежду собеседница издания.

На вопрос о том, кого в Госдуме хотели бы видеть президентом США, Журова подчеркнула, что это решать не россиянам, равно как и не комитету по международным делам. Однако Россия будет выстраивать отношения с любым американским лидером, добавила политик.

«Не в президенте дело, а в народе Америки. Я знаю, что на уровне людей они в общем-то, конечно, хотят с Россией нормальных взаимоотношений, а чаще всего именно президенты раздувают из этого конфронтацию. А люди, на самом деле, были бы благодарны любому президенту, который выстроит отношения с Россией», — не сомневается Журова.

Кроме того, олимпийская чемпионка выразила радость, что Россию на данном этапе не обвиняют во мнимом вмешательстве в ход голосования.

«Я по крайней мере рада, что пока не слышно, будто наши хакеры влияют на эти выборы, сейчас это как-то не звучит. И я думаю, что Трамп всем своим президентством пытался от этого откреститься, а уж Байден точно вряд ли будет говорить, что это русские как-то влияют. Поэтому хотя бы не слышим в свой адрес явных заявлений», — делится депутат.

Также Журова обратила внимание на разницу между выборами в России и США, где актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса становятся активными участниками и призывают голосовать за своего фаворита.

«Я вижу, что включены ресурсы, кампания проходит по-другому, чем у нас. Мы уже отошли от таких способов ведения предвыборной войны, а в Америке это очень распространено. Люди сейчас не очень любят, когда звезды за кого-то агитируют, как 10-20 лет назад», — подчеркнула собеседница ПС.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» социолог Александр Шатилов выразил мнение, что США использовали удачный маркетинговый ход, превратив устаревшую систему голосования с выборщиками в настоящее «шоу».