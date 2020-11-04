Депутат Вострецов в День Народного единства провел встречи с петербуржцами

Жители Петербурга попросили депутата ГД Сергея Вострецова помочь в открытии краеведческого музея, а также поддержать благотворительный фонд на приеме в День Народного единства.

Жители Петербурга попросили депутата ГД Сергея Вострецова помочь в открытии краеведческого музея, а также поддержать благотворительный фонд на приеме в День Народного единства.

Член комитета ГД по труду и занятости провел прием граждан в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН. Сейчас, в период пандемии коронавируса, всем депутатам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. Однако некоторые вопросы можно решить только при личной встрече, говорит депутат.

"Некоторые предпочитают личный прием. Разумеется, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности посетителей", — сказал Вострецов.

Он отметил, что спектр вопросов, с которыми обращаются люди, широк. Граждане просят помочь с открытием музея, поддержать благотворительный фонд, жаловались на полицию. Но все чаще обращаются с жалобами на работодателей.

"Может быть это связано с соблюдением антикоронавирусного режима", — отметил парламентарий.

Все обращения были оформлены официально. Депутат подчеркнул, что затягивать с ответом не в его стиле, и обещал ответить в кротчайшие сроки.