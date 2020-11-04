Власти Словении преждевременно поздравили Трампа с победой на выборах

Президента США Дональда Трампа поздравил с переизбранием премьер-министр Словении Янез Янша. Однако подсчет голосов до сих пор продолжается.

Президента США Дональда Трампа поздравил с переизбранием премьер-министр Словении Янез Янша. Однако подсчет голосов до сих пор продолжается.

Исход президентских выборов в США еще неизвестен. Обработаны 98% голосов. По предварительным результатам, демократ Джо Байден лидирует в этой гонке. Премьер-министр Словении в своем Twitter обратился к Трампу с поздравлениями. По его мнению, совершенно ясно, что американцы переизбрали главу государства еще на четыре года. Замалчивания и отрицания этого факта приведут только к "триумфу президента США", уверен политик.