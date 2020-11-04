В США подсчитали 98% голосов избирателей на президентских выборах

Кандидат на выборах главы США Джо Байден опережает президента страны Дональда Трампа на 1,7% после подсчета 98% голосов избирателей.

Кандидат на выборах главы США Джо Байден опережает президента страны Дональда Трампа на 1,7% после подсчета 98% голосов избирателей.

Кроме того, кандидат в президенты от Демократической партии лидирует по количеству голосов от выборщиков — 227, когда у Трампа — 213. Кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, чтобы одержать победу в президентской гонке. Отмечается, что для окончательного подсчета голосов может понадобиться несколько дней.