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13:13   4 Ноября 2020
Политика

В США подсчитали 98% голосов избирателей на президентских выборах

В США подсчитали 98% голосов избирателей на президентских выборах

Кандидат на выборах главы США Джо Байден опережает президента страны Дональда Трампа на 1,7% после подсчета 98% голосов избирателей.

Кроме того, кандидат в президенты от Демократической партии лидирует по количеству голосов от выборщиков — 227, когда у Трампа — 213. Кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков, чтобы одержать победу в президентской гонке. Отмечается, что для окончательного подсчета голосов может понадобиться несколько дней.

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#сша #выборы #байден #трамп

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