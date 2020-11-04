Общественники предложили ввести лимит на онлайн-переводы с карт пенсионеров

Лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки может быть введен на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров в России. Такую инициативу предложило ЦБ движение "За безопасность".

Лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки может быть введен на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров в России. Такую инициативу предложило ЦБ движение "За безопасность".

Руководитель общественного движения Дмитрий Курдесов направил письмо с соответствующим предложением председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет RT со ссылкой на письмо, общественник обратил внимание на проблему активизации в последнее время телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к денежным средствам граждан. По словам Курдесова, чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры.

Общественник рассказал, что путем манипуляций злоумышленники получают данные банковских карт граждан или же под разными предлогами заставляют переводить деньги на другие счета. Лидер движения "За безопасность" просит ЦБ рассмотреть целесообразность введения лимита в 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с карт, держателями которых являются пенсионеры. По мнению Курдесова, такое ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу денег дистанционным образом.

Генпрокуратура РФ в октябре сообщила, что количество хищений с банковских карт россиян с начала 2020 года выросло вдвое. По данным ведомства, каждый пятый случай кражи в стране связан с хищением денег с банковских карт.