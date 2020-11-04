Байден опередил Трампа в штате Висконсин

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 95% голосов в штате Висконсин. Об этом сообщили американские СМИ.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 95% голосов в штате Висконсин. Об этом сообщили американские СМИ.

Демократ Джо Байден вырвался вперед в президентской гонке по результатам голосования в штате Висконсин. По данным Fox News, Байден набрал 95% голосов и оставил действующего президента США Дональда Трампа позади. Работа избирательных участков завершилась 4 ноября в 09:00 по московскому времени.