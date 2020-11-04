«Им удалось сделать яркое шоу». Почему россияне следят за выборами в США

Социолог Александр Шатилов объяснил, почему жителям России важно знать, кто станет 46-м президентом Америки.

Подсчет голосов за будущего президента США в самом разгаре. По последним данным, демократ Джо Байден увеличивает отрыв от действующего главы Белого дома Дональда Трампа, набирая 49,8% (67 259 933 голоса) против 48,5% (65 516 495 голосов). За гонкой двух кандидатов наблюдает весь мир, в том числе и россияне.

How has each state voted? Explore America's election results as they currently stand https://t.co/JKeOLUQIaW — The Economist (@TheEconomist) November 4, 2020

Как объяснил «Политике Сегодня» политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, интерес к Америке со стороны российских граждан обусловлен историческим прошлым, где Соединенные Штаты позиционировались, как «заклятый враг» Советского Союза.

«Штаты действительно сейчас воспринимаются как некий антагонист — раньше СССР, сейчас — Российской Федерации. Поэтому к ним в большей степени приковано внимание, чем к выборам в ведущих европейский странах или Японии, например», — сказал социолог.

Кроме того, по мнению собеседника издания, от политической и социально-экономической ситуации в США зависит общемировая конъюнктура, и многие это понимают. А потому, в том числе и россияне, пытаются определить, кто будет лучше для РФ — Трамп или Байден.

«От расклада внутри США, стабильности или нестабильности в ведущей державе мира зависит развитие событий и за пределами Америки, практически во всем мире. Ну и, само собой, экспертное сообщество тоже это понимает, активно комментирует, опять же, власть тоже сейчас ждет результатов, чтобы понимать, какую стратегию выстраивать во взаимоотношениях со Штатами», — объяснил политолог.

Шатилов уверен, что дружественных отношений между Россией и США не будет ни при действующем лидере Трампе, ни при демократе Байдене, хотя каждый из них делает разные акценты как во внутренней, так и внешней политике.

«Здесь России стоит выбирать тот или иной вариант собственной игры на политической и экономической мировой арене. Отсюда повышенное внимание к выборам в штатах», — констатировал собеседник агентства.

Вместе с тем политолог обратил внимание на удачный маркетинговый ход со стороны Штатов, который позволил сделать из, казалось бы, «архаичной» системы голосования с выборщиками настоящее «шоу».

«Отличие в том, что американцы умудрились свои в общем-то архаичные, недемократические выборы, потому что коллегия выборщиков — это настолько такая архаика уже древняя. Но умудрились провести такое очень яркое шоу, и это тоже непосвященную часть публики привлекает, заставляет болеть за Трампа или Байдена, как иногда болеют за команды Национальной Хоккейной Лиги», — подытожил эксперт.

Ранее в ТАСС сообщили, что большинство русскоязычных американцев проголосуют за Дональда Трампа. Опрос велся среди 50 бывших соотечественников, проживающих в 20 штатах. Около 70% из них отдали бы свой голос за нынешнего лидера Америки.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила предварительные итоги президентских выборов с политологом Александрой Филиппенко. По словам эксперта, преждевременное объявление Трампом о собственной победе «приведет к серьезным последствиям» и всколыхнет Штаты.