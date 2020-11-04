Звезда фильмов об Анжелике Клод Жиро умер во Франции

Ушел из жизни французский актер Клод Жиро, снявшийся в серии фильмов про Анжелику.

Ушел из жизни французский актер Клод Жиро, снявшийся в серии фильмов про Анжелику.

Деятель искусств умер на 85-м году жизни. Жиро сыграл маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в лентах про Анжелику. Актер родился в 1936 году на юге Франции. Жиро дебютировал в кино в 1958 году в "Обманщиках", где также играл Жан-Поль Бельмондо.

Актер известен российскому зрителю по мини-сериалу "Проклятые короли", которые вышел на экраны в 1972 году. Во Франции деятель искусств прославился после озвучивания голливудских звезд, в том числе Харрисона Форда. Причины смерти Клода Жиро пока не называются.