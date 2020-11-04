Президент Азербайджана назвал обманом сообщения о геноциде армян в НКР

Разговоры о новом геноциде армян в Нагорном Карабахе являются "низкопробной пропагандой", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Разговоры о новом геноциде армян в Нагорном Карабахе являются "низкопробной пропагандой", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер утверждает, что всем армянам Карабаха будет гарантирована достойная жизнь и права на мир. Алиев пообещал, что их экономические условия значительно улучшатся. При этом, по его словам, до 80-х годов четверть населения в НКР являлась азербайджанской, однако потом "была проведена этническая чистка по отношению к азербайджанцам".

"И никто тогда из великих держав рта не открыл, а Армения не подверглась никаким санкциям", — заявил Алиев.

Также он назвал "обманом" заявления о том, что армяне подвергнутся геноциду в Карабахе, подчеркивая, что никто из граждан Азербайджана не проживает ни на территории Армении, ни в НКР.