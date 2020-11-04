Полиция Лос-Анджелеса задержала бастующих на железнодорожных путях

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали 40 человек, перекрывших железнодорожные пути.

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали 40 человек, перекрывших железнодорожные пути.

Полицейские предложили митингующим разойтись, а когда собравшиеся отказались расходиться, стражи порядка приступили к активным задержаниям, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Как стало известно, сотрудники полиции не нашли у задержанных оружие и после составления протокола освободили из-под стражи. Данная акция протеста являлась несанкционированной, поэтому демонстранты, перекрывшие железную дорогу, оказались в полицейском участке.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. В рамках голосования американский народ избирал президента страны, вице-президента, состав членов палаты представителей, а также определял состав Конгресса.