Стала известна позиция Китая по поводу выборов президента в США

МИД Китая сообщил о своем отношении к выборам президента США, передает РИА Новости.

МИД Китая сообщил о своем отношении к выборам президента США, передает РИА Новости.

Власти КНР не занимают какой-либо позиции относительно американских президентских выборов, так как считают это внутренним делом США, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В настоящее время все избирательные участки официально закрыты. По информации Fox News, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 238 голосов выборщиков, а действующий глава государства Дональд Трамп — 213. Подсчет голосов продолжается.