Политолог ожидает волнений в США после слов Трампа о победе на выборах

Научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко назвала ошибкой заявление Дональда Трампа о своей победе на выборах президента.

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко высказалась по поводу речи кандидата в президенты Дональда Трампа по итогам выборов 3 ноября.

«Выступление в Белом доме станет историческим моментом. И поэтому если он объявит себя победителем, пока еще нет результатов, это приведет к серьезным последствиям. Если вслед за Fox News он объявит об этом, то это приведет к тем самым волнениям, о которых все говорили до выборов, из-за которых все переживали», — сообщила политолог в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».