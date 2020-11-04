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12:22   4 Ноября 2020
Весь мир

Политолог ожидает волнений в США после слов Трампа о победе на выборах

Политолог ожидает волнений в США после слов Трампа о победе на выборах

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко высказалась по поводу речи кандидата в президенты Дональда Трампа по итогам выборов 3 ноября.

«Выступление в Белом доме станет историческим моментом. И поэтому если он объявит себя победителем, пока еще нет результатов, это приведет к серьезным последствиям. Если вслед за Fox News он объявит об этом, то это приведет к тем самым волнениям, о которых все говорили до выборов, из-за которых все переживали», — сообщила политолог в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Напомним, ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своей «безоговорочной» победе на выборах.

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