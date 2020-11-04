12:22 4 Ноября 2020Весь мир
Политолог ожидает волнений в США после слов Трампа о победе на выборах
Научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко назвала ошибкой заявление Дональда Трампа о своей победе на выборах президента.
Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко высказалась по поводу речи кандидата в президенты Дональда Трампа по итогам выборов 3 ноября.
«Выступление в Белом доме станет историческим моментом. И поэтому если он объявит себя победителем, пока еще нет результатов, это приведет к серьезным последствиям. Если вслед за Fox News он объявит об этом, то это приведет к тем самым волнениям, о которых все говорили до выборов, из-за которых все переживали», — сообщила политолог в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».
Напомним, ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своей «безоговорочной» победе на выборах.