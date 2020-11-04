Сенатор Косачев оценил влияние внешних факторов на результаты выборов в США

Проигравший кандидат на выборах главы США должен будет искать причины такого результата в собственной политике, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Проигравший кандидат на выборах главы США должен будет искать причины такого результата в собственной политике, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сейчас в США проходят выборы главы государства. За пост президента идет противостояние между действующим лидером США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом.

"Вот и пошли первые данные по выборам в США, они, как и следовало ожидать, разнонаправленны", — подчеркнул Косачев.

По словам Косачева, с выборов в США в 2016 году тема "российского вмешательства", которая так и не была доказана, оставалась в центре американских реалий.