12:08 4 Ноября 2020Политика
Трамп оценил итоги президентских выборов в США
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением по итогам американских президентских выборов.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением по итогам американских президентских выборов.
Действующий глава США заявил, что считает себя победителем в президентской гонке.
Всеобщие выборы США прошли во вторник, 3 ноября. Американцы должны были избрать 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания в части субъектов.
Ранее кандидат от Республиканской партии заявлял о готовности обратиться в суд из-за президентских выборов США. Кандидат республиканцев рассказал о мошенничестве во время голосования.