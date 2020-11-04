Трамп оценил итоги президентских выборов в США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением по итогам американских президентских выборов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступил в Вашингтоне с заявлением по итогам американских президентских выборов.

Действующий глава США заявил, что считает себя победителем в президентской гонке.

Всеобщие выборы США прошли во вторник, 3 ноября. Американцы должны были избрать 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания в части субъектов.

Ранее кандидат от Республиканской партии заявлял о готовности обратиться в суд из-за президентских выборов США. Кандидат республиканцев рассказал о мошенничестве во время голосования.