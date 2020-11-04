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12:05   4 Ноября 2020
Общество

Демократов возмутило заявление Трампа о прекращении подсчета голосов

Демократов возмутило заявление Трампа о прекращении подсчета голосов

Штаб Джозефа Байдена выразил возмущение в связи с заявлением Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов.

Представитель штаба Байдена заявил, что если Трамп обратится в суд, чтобы предотвратить "правильный подсчет голосов", у партии демократов будут юридические основания противостоять этим усилиям.

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#сша #выборы #байден

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