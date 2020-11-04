12:05 4 Ноября 2020Общество
Демократов возмутило заявление Трампа о прекращении подсчета голосов
Штаб Джозефа Байдена выразил возмущение в связи с заявлением Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов.
Штаб Джозефа Байдена выразил возмущение в связи с заявлением Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов.
Представитель штаба Байдена заявил, что если Трамп обратится в суд, чтобы предотвратить "правильный подсчет голосов", у партии демократов будут юридические основания противостоять этим усилиям.