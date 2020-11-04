Военное возрождение России после развала СССР поразило британских экспертов

Россия быстро восстановила военный потенциал после развала СССР благодаря увеличению оборонного бюджета и модернизации вооружения, считают авторы британского издания The Economist.

Россия быстро восстановила военный потенциал после развала СССР благодаря увеличению оборонного бюджета и модернизации вооружения, считают авторы британского издания The Economist.

Эксперты из Великобритании пишут, что еще в 2007 году 97% российских военных самолетов были "устарелым наследием СССР", а теперь же большая часть боевой техники современная. Также журналисты обратили внимание, что Россия направляет ресурсы на модернизацию высокоточного оружия, такого как комплексы "Искандер", ракеты "Калибр" и X-101.

"Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России", — отмечают авторы.

Британские обозреватели также считают, что российская армия стала намного мобильней и способна за два часа привести в полную боеготовность до 5 тысяч десантников.