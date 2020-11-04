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11:43   4 Ноября 2020
Армия

Военное возрождение России после развала СССР поразило британских экспертов

Военное возрождение России после развала СССР поразило британских экспертов

Россия быстро восстановила военный потенциал после развала СССР благодаря увеличению оборонного бюджета и модернизации вооружения, считают авторы британского издания The Economist.

Эксперты из Великобритании пишут, что еще в 2007 году 97% российских военных самолетов были "устарелым наследием СССР", а теперь же большая часть боевой техники современная. Также журналисты обратили внимание, что Россия направляет ресурсы на модернизацию высокоточного оружия, такого как комплексы "Искандер", ракеты "Калибр" и X-101.

"Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России", — отмечают авторы.

Британские обозреватели также считают, что российская армия стала намного мобильней и способна за два часа привести в полную боеготовность до 5 тысяч десантников.

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#россия #армия #ссср

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