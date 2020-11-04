Доллар и облигации США растут в связи с усилением позиций Трампа

Фондовые биржи реагируют на сообщения о победе Дональда Трампа в ряде штатов. Изменение расстановки сил на выборах ведет к укреплению доллара и казначейских облигаций.

Фондовые биржи реагируют на сообщения о победе Дональда Трампа в ряде штатов. Изменение расстановки сил на выборах ведет к укреплению доллара и казначейских облигаций.

Актуальные данные о подсчете голосов на президентских выборах демонстрируют усиление позиций действующего главы государства Дональда Трампа. Разрыв между ним и Джо Байденом становится меньше, что благоприятно воздействует на рынок ценных бумаг. Зафиксирован рост доллара, стоимость ценных бумаг американского казначейства также увеличивается.

Индекс ICE, показывающий отношение доллара к шести основным валютам мирового рынка, демонстрирует 0,4% роста в течение последней сессии. Вероятно, валютные счета используются в качестве "защитного актива", в котором можно сберечь накопления в условиях неопределенности.