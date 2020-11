Заявление Трампа о своей победе на выборах может всколыхнуть США

Промежуточные результаты президентских выборов в Америке «Политика Сегодня» обсудила с политологом Александрой Филиппенко.

Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме, назвав предварительные результаты голосования «феноменальными».

TRUMP SET TO FALSELY CLAIM VICTORY AS VOTE COUNT BEGINS: Pres. Trump is delivering remarks from the White House. In a tweet minutes ago, he said he would claim victory, but he has not won. https://t.co/azcUwpxHYO — NowThis (@nowthisnews) November 4, 2020

Он подчеркнул, что Республиканская партия побеждает в тех штатах, где ранее успеха не ожидалось, а именно в Мичигане, Висконсине, хотя последний ей «не очень-то и нужен». Также президент заверил, что он лидирует в Пенсильвании с огромным отрывом, несмотря на то, что в штате обработано пока около 70% бюллетеней.

«Мы выиграем это дело, насколько я понимаю, мы уже это сделали», — убежден американский лидер.

В стороне не остался и основной конкурент Трампа в предвыборной гонке — демократ Джо Байден. На выступлении в Делавэре он также заявил, что уверен в своей победе.

«Сохраняйте веру, мы победим», — сказал Байден.

“It’s not my place or Donald Trump’s place to declare who has won this election,” Joe Biden said at his election night event in Delaware. “That’s the decision of the American people.” He urged patience while all the votes are counted. https://t.co/sGn5STPnBq pic.twitter.com/lpMNOMDn65 — The New York Times (@nytimes) November 4, 2020

Однако в отличие от оппонента Байден добавил, что результаты могут быть не известны «до утра среды или даже позднее».

«Как я уже говорил, не мне и не Дональду Трампу объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. Но я настроен оптимистично. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал на этих выборах».

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявила, что выступления кандидатов в президенты имеют решающее значение в предвыборной гонке. По ее словам, объявление Трампом собственной победы — поистине исторический момент, который может переломить ход игры.

«Это очень важно. Twitter — это Twitter, это само собой. Выступление в Белом доме станет историческим моментом. И поэтому если он объявит себя победителем, пока еще нет результатов, это приведет к серьезным последствиям. Если вслед за Fox News он объявит об этом, то это приведет к тем самым волнениям, о которых все говорили до выборов, из-за которых все переживали», — выразила мнение политолог.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

По словам Филиппенко, на данный момент пока еще рано делать какие-то прогнозы. Она подчеркнула, что решающие голоса, как правило, исходят из трех американских штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. В них подсчет будет вестись еще несколько суток после дня выборов.

«Поэтому важно, что в Пенсильвании и Висконсине начали считать голоса, которые были поданы по почте и в ходе досрочного голосования только в день выборов. Во многих штатах это разрешают делать заранее. Поэтому мы можем ждать решения еще какое-то время, потому что, как и предполагалась, если не будет какой-то решительной победы явной в других штатах, то все так и придет к этим трем штатам, собственно, как и ожидалось», — объяснила Филиппенко.

Американист обратила внимание, что голоса распределились по территории страны вполне ожидаемо. Правда, колеблющиеся штаты, где накануне выборов наблюдается приблизительно одинаковый уровень популярности кандидатов, показали чуть лучшие результаты в пользу Джо Байдена, нежели в 2016 году у демократа Хиллари Клинтон.

«Никаких пока каких-то невероятных сюрпризов не произошло. Карта выглядит так, как она периодически выглядит в разные годы голосования. Кто-то за демократов, кто-то за республиканцев, поэтому сюрпризов здесь не было», — полагает политолог.

Собеседница издания констатировала, что не стоит доверять опросам до самих выборов. Эксперт напомнила, что до 3 ноября Джо Байден значительно опережал Трампа по популярности, однако сейчас стало очевидно, что соперники идут вровень.

«Гонка очень напряженная, они близко друг другу. Опросы в очередной раз неверны оказались. Пока не подсчитаны голоса, правдивого источника информации найти невозможно. Все предсказывают в зависимости от своих ощущений. Мы знаем, что Трамп очень критиковал Fox News, потому что они слишком много времени уделяли Байдену и демократам. Он много смотрит телевизор, и ему важно видеть, что его поддерживают. Здесь не последнюю роль играет то, что Fox хочет Трампу показать, что он лидирует, чтобы сохранять какое-то спокойствие», — подытожила Филиппенко.

«Политика Сегодня» ведет онлайн-хронику по выборам американского лидера. На настоящий момент в стране подсчитываются голоса.