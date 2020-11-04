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12:00   4 Ноября 2020
Весь мир

Заявление Трампа о своей победе на выборах может всколыхнуть США

Заявление Трампа о своей победе на выборах может всколыхнуть США

Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме, назвав предварительные результаты голосования «феноменальными».

Он подчеркнул, что Республиканская партия побеждает в тех штатах, где ранее успеха не ожидалось, а именно в Мичигане, Висконсине, хотя последний ей «не очень-то и нужен». Также президент заверил, что он лидирует в Пенсильвании с огромным отрывом, несмотря на то, что в штате обработано пока около 70% бюллетеней.

«Мы выиграем это дело, насколько я понимаю, мы уже это сделали», — убежден американский лидер.

В стороне не остался и основной конкурент Трампа в предвыборной гонке — демократ Джо Байден. На выступлении в Делавэре он также заявил, что уверен в своей победе.

«Сохраняйте веру, мы победим», — сказал Байден.

Однако в отличие от оппонента Байден добавил, что результаты могут быть не известны «до утра среды или даже позднее».

«Как я уже говорил, не мне и не Дональду Трампу объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. Но я настроен оптимистично. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал на этих выборах».

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявила, что выступления кандидатов в президенты имеют решающее значение в предвыборной гонке. По ее словам, объявление Трампом собственной победы — поистине исторический момент, который может переломить ход игры.

«Это очень важно. Twitter — это Twitter, это само собой. Выступление в Белом доме станет историческим моментом. И поэтому если он объявит себя победителем, пока еще нет результатов, это приведет к серьезным последствиям. Если вслед за Fox News он объявит об этом, то это приведет к тем самым волнениям, о которых все говорили до выборов, из-за которых все переживали», — выразила мнение политолог.

По словам Филиппенко, на данный момент пока еще рано делать какие-то прогнозы. Она подчеркнула, что решающие голоса, как правило, исходят из трех американских штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. В них подсчет будет вестись еще несколько суток после дня выборов.

Заявление Трампа о своей победе может всколыхнуть штаты

«Поэтому важно, что в Пенсильвании и Висконсине начали считать голоса, которые были поданы по почте и в ходе досрочного голосования только в день выборов. Во многих штатах это разрешают делать заранее. Поэтому мы можем ждать решения еще какое-то время, потому что, как и предполагалась, если не будет какой-то решительной победы явной в других штатах, то все так и придет к этим трем штатам, собственно, как и ожидалось», — объяснила Филиппенко.

Американист обратила внимание, что голоса распределились по территории страны вполне ожидаемо. Правда, колеблющиеся штаты, где накануне выборов наблюдается приблизительно одинаковый уровень популярности кандидатов, показали чуть лучшие результаты в пользу Джо Байдена, нежели в 2016 году у демократа Хиллари Клинтон.

«Никаких пока каких-то невероятных сюрпризов не произошло. Карта выглядит так, как она периодически выглядит в разные годы голосования. Кто-то за демократов, кто-то за республиканцев, поэтому сюрпризов здесь не было», — полагает политолог.

Собеседница издания констатировала, что не стоит доверять опросам до самих выборов. Эксперт напомнила, что до 3 ноября Джо Байден значительно опережал Трампа по популярности, однако сейчас стало очевидно, что соперники идут вровень.

Заявление Трампа о своей победе может всколыхнуть штаты

«Гонка очень напряженная, они близко друг другу. Опросы в очередной раз неверны оказались. Пока не подсчитаны голоса, правдивого источника информации найти невозможно. Все предсказывают в зависимости от своих ощущений. Мы знаем, что Трамп очень критиковал Fox News, потому что они слишком много времени уделяли Байдену и демократам. Он много смотрит телевизор, и ему важно видеть, что его поддерживают. Здесь не последнюю роль играет то, что Fox хочет Трампу показать, что он лидирует, чтобы сохранять какое-то спокойствие», — подытожила Филиппенко.

«Политика Сегодня» ведет онлайн-хронику по выборам американского лидера. На настоящий момент в стране подсчитываются голоса.

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