В Баку заявили о готовности остановить боевые действия в Карабахе

Вывод армянских войск с «оккупированных территорий» будет веской причиной для прекращения войны в Карабахе.

Вывод армянских войск с «оккупированных территорий» будет веской причиной для прекращения войны в Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica. Чем быстрее закончится война, тем лучше, подчеркнул глава государства.

«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что, согласно принципам резолюций Совбеза ООН, сначала войска Армении должны покинуть пять районов, затем еще два. При этом он обратил внимание, что Баку уже в одностороннем порядке освободил четыре района.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах нескольких сел в Агджабединском и Тертерском районах страны.