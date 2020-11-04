Демократы побеждают республиканцев в гонке за места в Конгрессе США

Представители Демократической партии уже "забрали" у республиканцев 180 мест. Представители партии Трампа отстают на 10 кресел.

Представители Демократической партии уже "забрали" у республиканцев 180 мест. Представители партии Трампа отстают на 10 кресел.

Кроме президента США американцы выбирали 3 ноября и новый состав Палаты представителей Конгресса. Ее обновляют раз в два года, избрать необходимо 435 парламентариев. На данный момент лидируют демократы, завоевав 180 мест в нижней палате. За республиканцами остается 170 кресел, судьба еще 85 мандатов решается, сообщает газета The New York Times.

В целом результаты схожи с итогами парламентских выборов 2018 года. Тогда демократы получили также большинство и занимали 232 места.

Функционал конгрессменов очень широк. Они устанавливают налоги и пошлины, утверждают федеральный бюджет, регулируют госдолг. Палате представителей также принадлежит право избрания президента США, если в ходе президентских выборов ни один из кандидатов не получит более половины голосов выборщиков.