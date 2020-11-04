Facebook не согласилась с заявлением Трампа о победе на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства. Сеть Facebook прокомментировала это заявление.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства. Сеть Facebook прокомментировала это заявление.

Популярная соцсеть посчитала слова Трампа о победе на выборах "преждевременными" и не согласилась с заявлением американского лидера. Дональд Трамп ранее сообщил, что готовится праздновать свое переизбрание. Избирательные участки прекратили свою работу 4 ноября в 09:00 по московскому времени.