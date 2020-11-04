Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:22   4 Ноября 2020
Политика

Facebook не согласилась с заявлением Трампа о победе на выборах в США

Facebook не согласилась с заявлением Трампа о победе на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства. Сеть Facebook прокомментировала это заявление.

Популярная соцсеть посчитала слова Трампа о победе на выборах "преждевременными" и не согласилась с заявлением американского лидера. Дональд Трамп ранее сообщил, что готовится праздновать свое переизбрание. Избирательные участки прекратили свою работу 4 ноября в 09:00 по московскому времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #победа #facebook

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров