Представлен прогноз изменения курса рубля на фоне американских выборов

Положение рубля будет корректироваться на основании результатов выборов в США. О существующих рисках РИА Новости рассказал руководитель центра "Альпари" Александр Разуваев.

Положение рубля будет корректироваться на основании результатов выборов в США. О существующих рисках РИА Новости рассказал руководитель центра "Альпари" Александр Разуваев.

Дальнейшее развитие ситуации на финансовых рынках, в том числе и в России, будет зависеть от итогов выборов президента США. Существует вероятность, что рубль отреагирует на новости ростом. Также присутствуют риски обратного эффекта, когда российская валюта будет снижаться под воздействием геополитических факторов.

Победа Трампа будет для рубля предпочтительнее, так как снимет с повестки дня усиление антироссийских санкций, считает Александр Разуваев. Лидерство республиканского крыла позволит до конца года нормализовать курс в коридоре 70-72 рублей за доллар. Если президентом станет Джо Байден, то на биржах будет преобладать негативный фон.

Однако не все "неблагоприятные" исходы американских выборов гарантированно будут вести к снижению рубля. В условиях пандемии коронавируса власти США будут вынуждены обратить свое внимание преимущественно на внутреннюю политику и обслуживание госдолга.