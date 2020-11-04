Демонстранты перекрыли дороги в Сиэтле в ночь выборов президента США. Задержаны два человека, говорится в сообщении местной полиции.

Демонстранты перекрыли дороги в Сиэтле в ночь выборов президента США. Задержаны два человека, говорится в сообщении местной полиции.

Две группы протестующих двигались по улицам города в вечернее время. Участники одной из них начали устанавливать заграждения на дороге и бросать острые предметы, блокируя движение. Одного водителя, связанного с акцией, задержали — он отделился от группы и прорвался через сформировавших преграду полицейских на велосипедах. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также правоохранители задержали протестующего, который бил молотком по паркомату. У него изъяли молоток и бутылку бурбона.