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11:20   4 Ноября 2020
Происшествия

Демонстранты перекрыли дороги в Сиэтле

Демонстранты перекрыли дороги в Сиэтле

Демонстранты перекрыли дороги в Сиэтле в ночь выборов президента США. Задержаны два человека, говорится в сообщении местной полиции.

Две группы протестующих двигались по улицам города в вечернее время. Участники одной из них начали устанавливать заграждения на дороге и бросать острые предметы, блокируя движение. Одного водителя, связанного с акцией, задержали — он отделился от группы и прорвался через сформировавших преграду полицейских на велосипедах. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также правоохранители задержали протестующего, который бил молотком по паркомату. У него изъяли молоток и бутылку бурбона.

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#сша #выборы #протесты #сиэтл

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