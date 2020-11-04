Более 120 случаев вмешательства США в дела других стран насчитали в ФЗНЦ

США вмешивались в политику других стран как минимум 121 раз, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в Telegram-канале.

США вмешивались в политику других стран как минимум 121 раз, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в Telegram-канале.

Спецслужбы Соединенных Штатов осуществляли тайные операции по вмешательству в политику зарубежных стран с момента основания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) после Второй мировой войны, написал Малькевич. По его словам, американцы пускали в ход чемоданы с деньгами, пропагандистскую литературу, физическое устранение неугодных и многое другое. Об этом рассказывали бывшие сотрудники ЦРУ и некоторые эксперты, добавил он.

Политолог Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания насчитал 81 случай скрытного вмешательства США в выборы других государств с 1946 по 2000 годы, отметил Малькевич. Он уточнил, что, согласно докладу ФЗНЦ, названное число относится только к количеству стран, где "поработал" Вашингтон. В действительности таких случаев вмешательства было по меньшей мере 121, заключил политолог.