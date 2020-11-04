Политологи ошиблись с шансами Трампа на успех в выборах

Политологи недооценили шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Политологи недооценили шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Эксперты прогнозировали перевес голосов в сторону представителя демократов Джо Байдена на 17%. Ему пророчили 56% против 39% Трампа.

Среди причин ошибки политологов выделяют несколько факторов. Так, у Трампа меньше сторонников, но они проявляют большую избирательную активность. Многие американцы не доверяли голосованию по почте и приходили поддержать республиканца лично в день выборов. Это повлияло на более высокие результаты Трампа во Флориде, Огайо и Айове.

К причинам неожиданного успеха республиканца относят и скрытую поддержку жителей США. Некоторые эксперты считают, что существуют "застенчивые трамписты". Эта часть американцев предпочитает не говорить о своей симпатии к эксцентричному политику.

Ранее телеканал "360" рассказывал, как кандидаты встретят результаты выборов.