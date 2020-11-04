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10:51   4 Ноября 2020
Политика

Лукашенко заявил о доверительных дружеских связях с Сирией

Лукашенко заявил о доверительных дружеских связях с Сирией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщает агентство SANA.

Такое заявление Лукашенко сделал во время приема верительных грамот от дипломатов разных стран в Дворце независимости в Минске. В беседе с главой дипломатической миссии САР в Белоруссии Мухаммадом аль-Умрани президент республики подчеркнул, что между их государствами образовались искренне доверительные и дружеские отношения, передает ФАН.

Белорусский лидер поприветствовал действия сирийского правительства, направленные на урегулирование ситуации в стране, улучшение жизни граждан, а также восстановление экономики. По словам Лукашенко, эти шаги способствуют укреплению взаимодействия между Белоруссией и Сирией. Он подчеркнул, что готов к сотрудничеству при условии невмешательства во внутренние дела и учете интересов сторон.

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#сирия #белоруссия #лукашенко

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