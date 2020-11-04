Российские врачи выявили 19 768 пациентов с коронавирусом за сутки

Врачи зафиксировали 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Врачи зафиксировали 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических проявлений у 25%. Зарегистрировано 389 летальных исходов. Полностью выздоровели от коронавируса в России еще 15 567 жителей.