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10:49   4 Ноября 2020
Общество

Российские врачи выявили 19 768 пациентов с коронавирусом за сутки

Российские врачи выявили 19 768 пациентов с коронавирусом за сутки

Врачи зафиксировали 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических проявлений у 25%. Зарегистрировано 389 летальных исходов. Полностью выздоровели от коронавируса в России еще 15 567 жителей.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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