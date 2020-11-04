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10:39   4 Ноября 2020
Политика

Трамп хочет решить вопрос по итогам выборов в Верховном суде

Трамп хочет решить вопрос по итогам выборов в Верховном суде

Действующий американский лидер Дональд Трамп намерен обратиться в Верховный суд, чтобы прояснить ситуацию с подведением итогов выборов главы США.

Выдвиженец от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что голосование в США не удалось провести без мошенничества.

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