10:39 4 Ноября 2020Политика
Трамп хочет решить вопрос по итогам выборов в Верховном суде
Действующий американский лидер Дональд Трамп намерен обратиться в Верховный суд, чтобы прояснить ситуацию с подведением итогов выборов главы США.
Действующий американский лидер Дональд Трамп намерен обратиться в Верховный суд, чтобы прояснить ситуацию с подведением итогов выборов главы США.
Выдвиженец от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что голосование в США не удалось провести без мошенничества.