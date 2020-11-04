Трамп заявил, что выиграл эти выборы

Президент США Дональд Трамп объявил, что готовится праздновать свою победу на выборах главы государства.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готовится праздновать свою победу на выборах главы государства.

Американский лидер объявил о своей победе на выборах США. По словам Трампа, он обогнал своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Глава США обходит демократа в штатах Огайо, Техас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Трамп ранее сообщил о попытках "украсть" у него победу.