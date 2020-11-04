Трамп назвал штаты, в которых он одержал победу на выборах

Президентские выборы в США находятся в самом разгаре, а действующий президент Дональд Трамп уже подсчитывает штаты, в которых он победил.

Президентские выборы в США находятся в самом разгаре, а действующий президент Дональд Трамп уже подсчитывает штаты, в которых он победил.

Выборщики от штатов Джорджия и Северная Каролина отдали свои голоса за действующего президента США Дональда Трампа. Он сообщил в Twitter, что Пенсильвания близка к тому, чтобы поддержать Трампа. Штаты Мичиган и Висконсин также необходимы для получения права на второй президентский срок.