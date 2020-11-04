10:35 4 Ноября 2020Политика
Трамп назвал штаты, в которых он одержал победу на выборах
Президентские выборы в США находятся в самом разгаре, а действующий президент Дональд Трамп уже подсчитывает штаты, в которых он победил.
Президентские выборы в США находятся в самом разгаре, а действующий президент Дональд Трамп уже подсчитывает штаты, в которых он победил.
Выборщики от штатов Джорджия и Северная Каролина отдали свои голоса за действующего президента США Дональда Трампа. Он сообщил в Twitter, что Пенсильвания близка к тому, чтобы поддержать Трампа. Штаты Мичиган и Висконсин также необходимы для получения права на второй президентский срок.
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