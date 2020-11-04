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10:33   4 Ноября 2020
Политика

Трамп рассказал, что помешало ему объявить о победе на выборах президента

Трамп рассказал, что помешало ему объявить о победе на выборах президента

Глава Белого дома Дональд Трамп был готов объявить о своей победе на президентских выборах, однако ему помешал медленный подсчет голосов.

Действующий американский лидер, представитель Республиканской партии США на выборах президента Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам заявил, что готов был объявить о победе в голосовании, но ему помешало медленное подведение итогов.

В США во вторник, 3 ноября, прошли всеобщие выборы, на которых избиратели выбирали президента страны, вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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#сша #выборы #трамп

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