Трамп рассказал, что помешало ему объявить о победе на выборах президента

Глава Белого дома Дональд Трамп был готов объявить о своей победе на президентских выборах, однако ему помешал медленный подсчет голосов.

Глава Белого дома Дональд Трамп был готов объявить о своей победе на президентских выборах, однако ему помешал медленный подсчет голосов.

Действующий американский лидер, представитель Республиканской партии США на выборах президента Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам заявил, что готов был объявить о победе в голосовании, но ему помешало медленное подведение итогов.

В США во вторник, 3 ноября, прошли всеобщие выборы, на которых избиратели выбирали президента страны, вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.