10:33 4 Ноября 2020Политика
Трамп рассказал, что помешало ему объявить о победе на выборах президента
Глава Белого дома Дональд Трамп был готов объявить о своей победе на президентских выборах, однако ему помешал медленный подсчет голосов.
Глава Белого дома Дональд Трамп был готов объявить о своей победе на президентских выборах, однако ему помешал медленный подсчет голосов.
Действующий американский лидер, представитель Республиканской партии США на выборах президента Дональд Трамп в своем обращении к сторонникам заявил, что готов был объявить о победе в голосовании, но ему помешало медленное подведение итогов.
В США во вторник, 3 ноября, прошли всеобщие выборы, на которых избиратели выбирали президента страны, вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.